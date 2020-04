Généralement, quand des jeux sont reportés, le PlayStation Store met la fiche du produit à jour, les précommandes réalisées sont maintenues, et les acheteurs ont dans tous les cas la possibilité d'annuler leur réservation et se faire rembourser à tout moment. Fait inhabituel : pour The Last of Us Part II et Marvel's Iron Man VR, Sony Interactive Entertainment a choisi de rembourser automatiquement les précommandes. Tout aussi étrange, les pages du PlayStation Store des jeux en question ont carrément disparu, alors que l'option de réserver son exemplaire avait été enlevée dès l'annonce du report.



La stratégie est inédite, en tout cas pour des projets qui ne sont pas concernés par des annulations. Faut-il craindre un report assez important de la date de sortie qui inciterait SIE à faire oublier les titres en question ? Dans tous les cas, vous êtes prévenus : si vous aviez précommandé l'un de ces deux jeux, vous allez récupérer votre argent, et il faudra le réserver à nouveau le moment venu.