Je crées cet article afin de discuter de la découpe potentielle des épisodes 2 et 3 du jeu.



Vous trouverez ci-dessous la liste des chapitres du 7 original. Comme vous allez le voir, même comme ça chaque épisode peut s'avérer très long si on a le niveau de détail de l'épisode 1, ce qui ne rend pas impossible une découpe en 4 épisodes, ou bien la suppression de certains passages.



L'épisode 2 pourrait proposer :

- Kalm (avec tout le passage sur le passé de Sephiroth, la scène avec Jenova, les explications etc...)

- La ferme chocobo

- Le passage avec le Zolom de Midgar

- La mine de Mythril

- Junon

- Le cargo Shinra

- Costa del sol

- Corel

- Le gold saucer

- La prison du desert

- Gongaga

- Canyon Cosmo

- Nibelheim

- Le mont Nibel

- La fusée

- Le temple des anciens

- La foret endormie

- La cité des anciens



L'épisode terminerait par la mort d'Aerith et un combat ajouté contre Sephiroth sous le coup de la colère et la tristesse. Ce qui nous laisserait le temps de bien déprimer et cogiter sur ce passage anthologique.



L'épisode 3 pourrait proposer :

- La vallée de Corral

- Le village glaçon

- Le grand glacier

- La falaise de Gaëa

- La réunion

- L'execution

- Mideel

- Le train de Corel

- Fort condor

- Cloud dans les vapes

- Le reacteur sous marin

- Le passage de la fusée pour dévier le météore

- Le sacre (Bugenhagen à Canyon cosmo jusqu'à le tire du canon qui détruit le bouclier de Sephiroth et détruit l'Arme)

- Le retour à Midgar

- Et enfin le cratère Nord



Si ils sont motivés ils peuvent même rajouter un petit épilogue.