Salut à tous, j'ai regardé il ya peu de temps la bande annonce de Bloodborn, et ça m'a donné envie d'y jouer, et d'en savoir un peu plus sur ce jeu, c'est un des meilleurs jeu de la ps4, que des notes excellente, et moi qui n'a jamais joué à des jeux du même genre comme dark soul, je me demande si je serais pas perdu en jouant à Bloodborn, jamais fait de jeu d'horreur, de base pas trop mon délire, mais Bloodborn me plaît beaucoup par son côté action et l'horrifique me dérange pas. Je sais pas si il y en a dans mon cas, qui n'a jamais joué à des jeux de ce type et qui a hésité à le faire.

Je compte sur vous pour vos meilleures conseils.