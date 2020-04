Cela vient du prochain Playstation Mag UK:- La carte est apparemment toute l'île de Tsushima.- Shigeru Umebayashi (House of Flying Daggers) est le principal compositeur de la bande originale.- Le jeu est mentionné comme un "SoulsBorne".- Il n'existe pas de version PS4.- Monster Hunter est une source d'inspiration pour les armes (avec de gros marteaux de guerre et des épées de taille humaine).- Dark Souls est une inspiration pour le combat, chaque action pouvant générer une réaction de l'adversaire, avec un poids sur les armes, etc.- L'équipe de développement compte environ 75 personnes (dont certaines ont travaillé sur Destiny 2).