Vu le bug que j'ai eu dans Ori qui m'a foiré ma sauvegarde, je me suis décidé à lancer un autre jeu en attendant qu'ils corrigent tout. Du coup, c'est Bioshock Infinite de la compile Bioshock Collection qui est l'élu. J'ai déjà fait les 2 premiers que j'avais trouvé extraordinaire, mais jamais pris le temps de faire le 3. C'est parti.+ Dès le début du jeu on sent la patte Bioshock malgré le changement de lieu. C'est un réel plaisir.+ L'ambiance toujours présente, différente, mais assurée tout de même. On est plus dans la folie par mutation des personnages, mais plus par endoctrinement quasi religieux, un peu plus terre à terre quoi, mais tellement bon.+ Graphismes qui vieillissent plutôt bien. Bon certains aspects vieillissent mieux que d'autres, mais dans l'ensemble, ça reste très joli car le jeu a bénéficié d'un super traitement à l'époque.+ La direction artistique toujours aussi dingue. Cette touche années 10/20 que l'on retrouve à chaque instant dans l'architecture, les affiches, la musique, les voix, ... Un vrai bonheur.+ La bande son toujours aussi grandiose !! Franchement c'est une réussite totale encore une fois avec des musique d'époque, les sons grésillant, ... un vrai régal.+ Le gameplay toujours aussi agréable, plusieurs années après. Bioshock reste une valeur sûre quelque soit le volet et celui-ci n'y fait pas exception.+ Les doublages plutôt bons. J'aime beaucoup la voix du héros et celle d'Elizabeth.+ Colombus est incroyable. Les panoramas sont à couper le souffle par moment, quand on regarde la ville des toits par exemple. Par moments je me suis dis "merde et dire que ce jeu à plusieurs années ..."+ L'histoire excellente. Elle est un peu plus fouillée que les 2 précédents, et vraiment géniale bien que complexe sur la fin.+ Très bonne durée de vie. Il faut compter environ 25 à 30h pour le finir à vue de nez (je n'ai pas de compteur sur le jeu) mais surement un peu plus pour tout trouver !!+ La fin complexe mais excellente ...- ... seulement elle est quand même bien bordélique !!- Quelques ralentissements certes pas méchants, mais honteux pour un portage comme ça sur des machines plus performantes !!- Les menus et vidéos minuscules, c'est très difficile de lire les explications, les sous titres, ... enfin les textes en général.- Le corps des ennemis disparait après quelques secondes, ne nous permettant pas toujours de les fouiller, surtout quand une fusillade dure plus d'une minute !!- L'IA très souvent complètement aux fraises. C'est le point qui me surprend le plus dans le jeu tant le reste est maîtrisé d'un bout à l'autre, l'IA est vraiment à l'ouest pendant les affrontements ça saute aux yeux !!- Certains détails quasi impossibles sans soluce (ceux qui ont voulu ouvrir une des grille dans le cimetière me comprendront). Tu pense que c'est "ça", tu essaye "ça", "ça" ne fonctionne pas. Tu cherche pendant 30min, tu vas voir une soluce car tu en as marre, et tu te rend compte que c'était bien "ça" mais que c'est réglé au millimètre pour rien !!Malgré le fait que je le fasse tardivement, Bioshock Infinite n'en reste pas moins un jeu fabuleux, même avec plusieurs années au compteur et une génération de retard. Mis à part quelques petits détails pas bien méchant, le jeu relève du travail d'orfèvre à (quasi) tout les niveaux, c'est maîtrisé, fait avec passion, et rien n'est laissé au hasard. Je suis plus fan des ambiances sous marines, ce qui m'a fait adoré les 2 premiers volets, mais cet Infinite relève le défi de changer d'univers avec brio, sans perdre de sa superbe. Columbia est une petite merveille à parcourir, et avec un tel gameplay ... que demander de plus. Une petite pépite comme on n'en voit pas souvent !!