Si vous ne le voyez pas, voici l'url :Pour ma part, j'avais déjà testé Disney+ à sa sortie aux USA, là on me propose de payer vu que j'ai déjà utilisé les 7jours gratuits mais je vais attendre demain et me refaire un compte français et regratter 7jours avant de m'abonnerJe vais probablement prendre un mois puis un an ensuite.Actuellement j'ai Netflix 2écrans + Spotify Premium pour moins de 5,50€ par mois