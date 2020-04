Visiblement les jeux compatibles seront automatiquement amélioré par le systeme,4K,double framerate et cie. L'article de Digital Foundry mentionne également Gears of War : Ultimate Edition qui fonctionne en 4K par opposition à son format natif 1080p. Ce qui est le plus remarquable dans cette fonctionnalité, c'est que tout le travail sera effectué au niveau du système, ce qui signifie que les développeurs de jeux eux-mêmes n'auront pas à consacrer de temps ni de ressources aux améliorations en question. desolé je ne savais pas quoi foutre comme vidéo.

Who likes this ?

posted the 04/05/2020 at 02:09 AM by kurosama