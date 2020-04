■Test réalisé sur la version 1.01.■La version PS4 de base tourne en résolution native de 1920x1080p.■La version PS4 Pro est en résolution 4K native (3840x2160p).■L'effet de profondeur de champ semble être rendu en 960x540 seulement sur les deux versions.■La profondeur de champ peut causer un aliasing sensiblement plus important sur la version PS4 Pro, étrangementmoins visible sur la version PS4.■Aucun problème de frame pacing comme sur l'original.■Le jeu est verrouillé en 30fps sur les deux consoles.

posted the 04/04/2020 at 05:27 PM by leonr4