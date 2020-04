Salut à tous, voici une nouvelle (et plus courte vidéo que d'habitude).Dans ce quatrième épisode, je vais partir en Indonésie, direction Bali, en faisant des arrêts à Jakarta, Semarang et Ambarawa. Beaucoup de déplacements en avion à prévoir.Je visiterai des temples tel que le Sam Poo Kong (Semarang), visiter l'intérieur de la Grande Mosquée de Java Central, avoir la chance de contempler la plus haute statue du monde de la Vierge Marie à Ambarawa, se promener dans le magnifique village coloré à Semarang (Semarang Rainbow Village) et observer de beaux paysages à Lakers BSB et Eling Bening.Et pour finir, je vais me rendre à Bali pour profiter des plages paradisiaques aux eaux turquoises tel que Kuta Beach mais également la magnifique plage au sable blanc de Belangan. Un lieu magique et unique au monde, un paradis pour les surfeurs du monde entier.C'est ce qui vous attend dans cet épisodeSoyez indulgent, comme je l'ai dit précédemment, c'était à la base des vidéos personnelles mais j'ai décidé de partager ça sur le net. ça tremble oui je sais car pour être honnête, je filmais comme ça sans prise de tête, pas pour faire des vidéos ensuite.Sur ce, bon visionnage et si vous avez aimez et voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner & liké, le truc de base quoi mais important pour les nouveaux comme moi. N'hésitez pas à discuter au sujet des lieux que j'ai visité en commentaire de la vidéo, si vous avez des questions etc ... j'y répondraiProchaine vidéo le week-end prochain sur le Japon une nouvelle fois (je vais commencer à travailler dessus demain).PS : pour mon prochain voyage, j’investirai probablement dans une nouvelle caméra pour les vlog avec stabilisateur et je me filmerai plus souvent (et je vais bien évidemment changer ma vision de ... comment filmer, là ce sont des vidéos déjà filmés donc je ne peux pas revenir en arrière.