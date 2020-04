Le déploiement est soutenu par 22 pays, des alliés de Donald Trump, dont Sainte Lucie, Haïti, le Panama, la Colombie, Costa Rica, le Honduras et le Guatemala, tous situés autour du bassin Caraïbe.

Je vous avoue que je ne comprends pas tout ce qu'il se passe, et évidemment, étant habitant de la Caraïbes, je n'ai pas trop envie que mon territoire devienne une zone de Guerre !Pour résumer, il y a quelques semaines, Trump avait déclaré que le président Nicolas Maduro (Venezuela, déjà touché par une des plus horrible crise économique au monde, et qui n'étais déjà assez anti-américain vu qu'il fallait éviter de porter des signes américains en étant sur place pour éviter les soucis) était un accusé de trafic de drogue, en proposant 15 millions de dollars pour l'arrêt du président vénézuelien.Aujourd'hui, j'apprends via mes informations locale que des navires de guerre américains et un navire militaire anglais se dirigent au sud de la Caraïbes (donc au Nord du Venezuela).MAJ : J'ai pris le soin de faire une capture d'écran : https://imgur.com/gallery/SRS4pLT Petit détail :J'espère que cela ne va pas déstabiliser tout le bassin caribéen ! Car il faut savoir que Haïti (par exemple) fait parti du pacte PetroCaribe mis en place avec... Le Venezuela justement -_- !Bon, j'espère m'inquiéter pour rien, je vais essayer de trouver des infos sur les médias américains. Décidément, cette année 2020, c'est ultra la merde, j'aurais jamais cru voir un jour de mon vivant voir des navires militaire américain dans notre mer des Caraïbes (enfin voir... On reste confinés hein).