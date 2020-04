Dernière vidéo let's play de ce Half Life : Alyx qui se hisse pour moi dans le top 1 des meilleurs jeux VR depuis que ce média existe.La fin se divise en 3 parties que je décris ici sans spoil :- Tout commence à 1h10 dans la vidéo (partie avec de l'action)- A 1h20 dans la vidéo, 2 èmes partie avec de la contemplation dans un lieu qui prend tout son sens en VR (sans mauvais jeu de mot), je ne veux pas spoiler, donc à vous de découvrir si vous voulez.- A 1h34 de la vidéo, phase d'action avec un nouveau gameplay (sans rentrer dans les détails), toujours bien trouvé bien que moins original que la seconde partie.Puis s'en suit la fin, surprenante pour moi, d'autres s'y attendaient peut être (mais j'ai du mal à y croire, du moins pour une partie bien précise de cette fin). Puis après le générique, un truc qui enfonce le clous comme jamais, et on a envie que ça continue, et en VR !Peut être que je ferais une vidéo sur ce qui m'a plus et ce qui aurait pu être implanté facilement dans ce Half Life : Alyx grâce à son moteur très prometteur, le Soure Engine 2. Et je pense que ça arrivera certainement pour le prochain... bientôt ou dans 15 ans, on ne sait pasLa playlist pour tout voir du début (7 vidéos) : https://www.youtube.com/watch?v=z-tMNN3eDVM&list=PLndYY_KVMWbBvNB334bFBCihcY8q7PlxG