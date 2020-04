C'est sur le twitter de Nintendo usa qu'on apprend que Xenoblade Definitive Edition, c'est:- Un nouvel épilogue "Futur Connected" (ça on le savait)- Visuel et gameplay amélioré (ça aussi on le savait)...Mais surtout, il est confirmé que c'est tout l'OST - les plus de 90 morceaux - qui sera remastérisé (durant le Direct Mini, il était dit que seuls certains morceaux auront droits à une réorchestration!)On pourra parler de "perfect edition" dès qu'ils confirmeront le choix des doublages anglais et japonais, et également le choix de jouer avec l'ost d'origine et les musiques retravaillés.Toujours maintenu pour le 29 mai à l'heure actuelleSource: https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1245803189573689346