Voilà la sixième et avant dernière vidéo de cette épopée d'Half Life : Alyx. Demain je poste les 2 dernières heures du jeu avec cette fin juste sublime.Lien direct : https://youtu.be/KMKC9RZL8C0 Pour infos, l'ensemble de mes vidéos cumule environ 8h00 de gameplay. C'est à dire qu'une fois qu'on connait le jeu par coeur, on le fini en environ 8h00. Pour mon premier run, j'avais mis environ 12h00.La playlist pour tout voir du début (6 vidéos actuellement) : https://www.youtube.com/watch?v=z-tMNN3eDVM&list=PLndYY_KVMWbBvNB334bFBCihcY8q7PlxG

posted the 04/02/2020 at 04:43 PM by ocyn