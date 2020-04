Hello,J'ai pu mettre la main sur le jeu et me permets de faire une review sans spoil et très synthétique pour ceux qui ne l'ont pas et se posent des questions (après 12h de jeu en prenant le temps) :- Certains passages très advent children dans la mise en scène peuvent potentiellement déranger- Graphiquement inégal avec des problèmes de clipping (visible surtout sur les npc qui poppent par moment à distance trop courte) ou encore des textures floues ( à mon avis soluble via un patch )- La qualité de la modélisation de certains npc clés discutable- L'impression d'être par moment trop dirigé, côté couloir sur les parties scénarisées qui peut être embêtant quand le décor est un peu répétitif- Des zones pour exp en combat un chouya trop petites donc impression de tourner en rond par moment- L'impossibilité de contrôler un autre personnage que Cloud "hors des combats"- La caméra qui est chiante en environnement clos (heureusement qu'ils proposent des modes dans les options pour replacer automatiquement et graduellement la camera derrière le perso et pas mal d'autres options)- La traduction textuelle FR qui est tellement différente des propos tenus sur la piste audio US et Jap qu'il est impossible de jouer sans râler toutes les deux secondes... exemple :US : "Who goes there?" - FR : "Arrêtez-vous!" au lieu du "Qui va là?" qui semblait évident (y'en a pléthore, et certaines concernant Jessie sont même dangereuses parce qu'elles changent les nuances que le personnage véhiculeLes seuls défauts "objectifs" sont ceux liés à la technique pure et à la traduction.Le reste sera perçu différemment d'un joueur à l'autre.- Une BO magnifique avec des orchestrations qui amènent encore plus de richesse à des thèmes anthologiques- Un level design vraiment bon avec beaucoup de variété dans les assets. Midgar est fidèle au souvenir qu'on s'en est fait et observer la plateforme au loin depuis les taudis est fascinant tant le travail architectural est quali- Une mise en scène vraiment intéressante et des scènes additionnelles qui permettent de plonger en profondeur dans l'univers et développer la relation entre les personnages- Un système de combat qui posait beaucoup de questions pour ceux qui ont fait la démo et qui s'avère intéressant et tactique si on en comprend les subtilités- Les mini games ne sont pas anecdotiques et proposent un réel challenge avec récompenses à la clé- Les quêtes cachées qui ne vous sont pas indiquées et qui amènent des récompenses intéressantes (avis à ceux qui ont pliés les 6 quêtes de Midgar et qui se plaignent... ça ne sert à rien de se grouiller pour donner un avis quand on a pas prit le temps de chercher...)A une époque où les remakes sont souvent du foutage du gueule dont l'objectif est de rentabiliser des licenses plébiscitées, on sent qu'il y a eu une passion plutôt rare dans la conception de ce jeu, et c'est bien parce que ça envoie un message fort aux autres studios.FF7 Remake à des défauts c'est indiscutable. Mais pour une fois qu'on à un réel hommage à une oeuvre qui se propose vraiment de nous faire vivre une expérience originale, je pense qu'y jouer avec un peu d'ouverture d'esprit et de tolérance est une manière de faire les mêmes concessions que ce que SquareEnix à fait pour plaire aux fans.________________________[Anecdotes]J'ajoute cette section pour parler de points dont j'aurais bien aimé être au courant avant de jouer au jeu :- Le jeu est riche en insultes ce qui donne un côté mature qui est vraiment plaisant- Le jeu est riche en sous entendus sexuels ce qui ajoute également un côté mature qui renforce l'ambiance- Vous allez vous arrêter pour regarder l'architecture de Midgar, surtout depuis les taudis, c'est vraiment fou- Le jeu a un vrai feeling JRPG à l'ancienne- Les materias sont aussi cool à gérer que dans le premier opus avec cette impression d'abondance et le kiff de les faire évoluer pour débloquer les magies de rang supérieur- Le coup des armes qui possèdent leur propre arbre de compétences est génial.On pourrait croire qu'il suffit d'utiliser une arme et d'apprendre la commande qui est présente dessus pour la lâcher et équiper une plus puissante, mais ce n'est pas le cas.En plus de spécialiser nos personnages, on peut aussi spécialiser les armes pour les orienter tanking/magic dmg/ physical dmg etc...- quand une materia passe niveau 2, contrairement à FF7 original, il vous suffit d'appuyer sur les flèches gauche / droite pour switcher ce qui évite d'avoir des listes de sort à rallonge dans le menu des commandes- Le fait de ne plus avoir à appuyer sur X pour parler aux "npc triviaux" est un plus parce que ça rend l'univers vivant. On se retrouve parfois à passer à côté d'un NPC qui chante un truc, on revient vers lui pour écouter et ça termine en rigolade par moment parce que certains sont complétement cons- J'étais réticent à la manière de gérer les invocations au début, mais pad en main on comprend largement l'intérêt de l'avoir fait façon FF12/15 et la sensation de puissance qui s'en dégage est vraiment plaisante