Sultan retrace le parcours d’un lutteur sur le déclin décidé à se battre pour retrouver sa vie, son amour et son honneur. Au-delà du ring, c’est contre lui-même qu’il mènera son plus grand combat.Dispo sur hdfriday, prenez la version 720p hd quality à 1.43gb.Sous titres FR dispo sur moneytwenty.com (traduction effectuée par sissia)Durée : 2h50Je vous le conseille TRÈS fortement, une belle histoire, l'acteur principal est top. Franchement, quand j'ai vu la bande annonce, moué bof ... j'aime pas la lutte en plus, ma femme m'a dit : t'inquiète tu vas aimé le film ... ok si tu veux on va voir ... et elle avait raison, regardez ce film, il est top, il se passe pas mal de chose (pas uniquement de la lutte) et l'acteur principal est très bien travaillé, totalement différent entre le début et la fin du film, il y a une belle évolution du personnage. On ne s'ennuie pas pendant ces 3h.PS : d'ailleurs il y a beaucoup de lieux dans ce film que j'ai visité lorsque je suis allé en Inde, faudrait que je retrouve les photos ... par exemple :