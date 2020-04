Musique

Lovebites est un groupe japonais que j'ai découvert il y a environ un an.Pour la petite histoire je suis tombé une première fois sur un de leurs clips, et là j'ai commis une énorme erreur : me fier à leur look. Grossièrement je me suis dis "allez encore un groupe de minettes jap qui font de la soupe visual rock". Le problème c'est que cette image que je me suis fait a prédominé sur la musique que j'ai écouté.Résultat je n'ai pas aimé !!C'est 3 mois plus tard, alors que j'avais mis Youtube à tourner (c'est souvent comme ça que je découvre des groupes) pendant que je faisais une gravure, que je suis retombé dessus, mais sans regarder le clip cette fois-ci vu que mon écran était éteint. Là je me dis "merde c'est quoi cette musique ça tue". Je rallume l'écran, et là boum, c'était ce fameux Lovebites qui m'avait laissé de marbre la première fois, et la même chansons en plus. Comme quoi, il faut vraiment se méfier du look ou de la première image renvoyée car aujourd'hui il s'agit clairement de l'un de mes groupes favoris.Lovebites - The Apocalypse (extrait de leur premier EP éponyme)Créé par Miho (bassiste) et Haruna (batteuse) en 2016, leur but avoué dès le départ avec Lovebites est de faire du vrai heavy metal à l’européenne avec une petite touche rétro, à la place du J-rock/visual rock habituel que l'on retrouve au Japon. Chacune des membres du groupe est d'ailleurs issue de ce milieu (Destrose, A Drop of Joker, Vamps, ...).Le nom du groupe vient d'une chanson de l'excellent Halestorm : Lovebites So Do I, et a été décidé après qu'Asami, la chanteuse de Lovebites, l'aie chantée pour un essai (elle aura d'ailleurs l'honneur de le chanter avec Halestorm quelques années plus tard lors du Download Festival de Donington).Tout étant mis en place, il est temps d'enregistrer une démo pour mettre un pied à l'étrier et avoir des contacts avec le milieu professionnel. Et là tout s'enchaîne, la démo plait énormément aux producteurs, au point que les 4 essais soient gardés et que le groupe sorte un EP sous la houlette de Mikko Karmila et Mika Jussila (des pointures s'étant occuppées de Children of Bodom, Nightwish, ou encore Stratovarius, merci Wikipedia ha ha ha). On y retrouve des élans de heavy, power, ou encore de trash, le tout vraiment bien ficelé pour un premier essai dans le domaine.Lovebites - Liar (Extrait de leur premier album Awakening From Abyss)Le premier pas est franchi, et les retours sont excellents. La plus grosse surprise vient du soutient de la part de grands noms du milieu :-“Wow, un groupe japonais féminin qui joue du power metal ! Et qui fait un super travail ! Un gros pouce en l'air et les cornes du métal !!” – Timo Kotipelto (STRATOVARIUS)-“Une incroyable production par des filles vraiment talentueuses qui ont définitivement le potentiel d'avoir une renommée mondiale avec une telle musique” – Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN)-“Ca ne sonne pas comme de l'ancien metal à la mode, poussiéreux ou ennuyeux. C'est frais” – Michael Weikath (HELLOWEEN)-“Incroyable ! C'est super cool de voir des jeunes filles jouer du metal à ce niveau” – Kiko Loureiro (ANGRA)Il faut maintenant s'attaquer à un travail plus consistant. C'est ce qui arrive l'année suivante avec la sortie du tout premier album : Awakening From Abyss, qui voit des compositions bien plus ambitieuses, plus complètes et travaillées. Les parties instrumentales font un bond en avant niveau technique, tout en gardant le côté mélodique. Le rythme général est soutenu et l'album est de qualité d'un bout à l'autre comme la chanson Liar que j'ai posté plus haut, mêlant mélodie, technicité, rythme, ...Lovebites - Shadowmaker (Extrait de leur premier album Awakening From Abyss)Les finlandais ne s'y trompent pas et continuent à produire les albums du groupe puisque c'est encore la même équipe qui aura mis la main à la patte pour cette galette. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'on retrouve quelques touches nordiques dans la production et que ça parvient si facilement à se détacher de ce qui se fait généralement au Japon.Lovebites - The Crusade (extrait de leur second EP Battle Against Domination)Après un premier album exceptionnel, Lovebites sort un nouvel EP, Battle Against Domination. Ce coup-ci on découvre, toujours avec un haut niveau de perfectionnisme, un mélange de ce que d'autres groupes européens ont pu faire dans le domaine. On y retrouve d'ailleurs une sorte de réinterprétation de la géniale Aces High d'Iron Maiden, sous le nom de The Crusade (je l'ai mise un peu plus haut), afin de montrer un peu ce qu'elles peuvent faire dans le style.Lovebites - The Hammer of Wrath (Extrait de leur prestation au Bloodstock Open Air)Et là c'est la consécration, elles remportent en 2018 le titre de meilleur nouveau groupe lors des Metal Hammer Golden Gods Awards, et se font connaître un peu plus au niveau mondial. Les critiques sont excellentes, et elles commencent à se faire inviter sur de grands festival comme le Wacken ou le Bloodstock.Lovebites - Pledge of the Savior (Extrait de leur deuxième album Clockwork Immortality)2019 voit alors sortir leur deuxième album, qui encore une fois montre un groupe évoluer vers une plus grande maturité, et un travail bien plus consistant. L'album reçoit de très bonnes critiques, est salué pour son travail remarquable, et son gout à ne rien lâcher sur le résultat. On y retrouve encore quelques pépites de l'ordre de Pledge of the Savior (postée au dessus), ou encore Rising (en dessous). Le groupe attaque alors sa première tournée européenne.Lovebites - Rising (extrait de leur second album Clockwork Immortality)Les bonnes critiques continuent à pleuvoir. Leur passage au Download Festival de Donington est particulièrement remarqué puisqu'elles sont désignées par les organisateurs et le magasine Metal Hammer comme ayant réalisé l'une des meilleures performances du festival.Tout le monde s'accorde à dire que c'est par la force du travail qu'elles arrivent à produire un tel résultat.Lovebites - When Destinies Align (Extrait de leur troisième album Electric Pentagram)Après un an de tournée, les 5 filles retroussent leurs manches et nous pondent un 3ème album nommé Electric Pentagram. Ce coup-ci, Lovebites mise un peu plus sur la puissance et la technicité, mettant le côté mélodique légèrement en retrait (légèrement, pas complètement). Les duels de guitare y sont plus puissants que jamais, et la petite Haruna à la batterie se lâche sur le rythme. Un vrai bonheur auditif, surtout que la voix d'Asami à encore progressé.Lovebites - Golden Destination (Extrait de leur troisième album Electric Pentagram)Voilà, j'espère que vous apprécierez autant que moi ce groupe qui vaut vraiment le détour (pour peu que l'on aime le genre bien entendu). Ne vous fiez pas à leur visuel, ne faite pas l'erreur que j'ai commis au départ, écoutez la musique dans un premier temps sans rien regarder et après, regardez les clips. Sur ce, bonne découverte