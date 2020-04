Multi machines

Je l'ai chopé en solde celui là, il me faisait de l’œil avec son style arcade à l'ancienne, et après l'avoir installé pour une soirée jeux vidéo dans un bar, l'envie me pendait au nez de le faire. Du coup c'était parti pour quelques heures de petit plaisir made in 90's.+ Un jeu de course purement arcade à l'ancienne. C'est un peu déroutant au départ quand on sort de Forza Horizon 4 mais au final ça fait plaisir de retrouver les sensations des jeux de course d'il y a 20 ans sur les bornes.+ Le système de drift original et qui demande un peu de maîtrise. Clairement il ne se prend pas en main du premier coup mais une fois compris, on peut commencer à se l'approprier et les sensations viennent assez rapidement.+ Plaisant à jouer une fois les bases comprises et maîtrisées. Il faut trouver l'équilibre drift/frein, sans oublier la maîtrise du boost surtout dans les virages (véritable clé de voute pour remporter les courses), et puis n'oublions pas la prise en compte des adversaires qui n'hésitent pas à vous pourrir la course !!+ Le style visuel vraiment sympa. En fait le jeu m'a beaucoup fait penser à Quantum Redshift (jeu de course futuriste par les créateurs de Wipe Out) dans son ambiance et son style de décors, voir parfois à Scud Race de SEGA, ce qui me plait vraiment beaucoup. Les caisses sont aussi très stylées.+ Bonne vitesse sur les circuits. Le jeu assure plutôt bien de ce côté, les sensations de vitesse sont bonnes, sans que ça n'en devienne injouable. Du bon taff.+ Un jeu indé simple mais globalement efficace dans l'ensemble. Clairement on ne va pas demander la lune à un jeu de ce type, mais dans l'ensemble, si l'on excepte les ralentissements, Xenon Racer fait le taff !!+ La jauge de vie qui vous oblige à faire attention aux contacts (bien que l'IA ne semble pas s'en soucier).+ Plusieurs types d'épreuves pour le mode carrière. C'est sympa de ne pas simplement faire la course contre les autres sur un nombre de tour, car certaines épreuves sont avec des checkpoint (façon Out Run, Scud Race), d'autres en mode élimination (Elimination du dernier sur la piste toutes les 15 secondes) !!+ Durée de vie juste comme il faut. Bon clairement on atteint pas le niveau des gros jeux de caisse 1st party, mais ça fait du bien de pouvoir se faire un jeu de course dans le genre qui ne vous bouffe pas trois mois sans pour autant se finir en 2h !! Le jeu n'offre pas non plus pléthore de bonus, du coup on en vient à bout sans se lasser.+ IA agressive qui vous dépasse à la moindre erreur et n'hésite pas à jouer des contacts ...- ... Mais parfois un peu trop, au point de vous foutre une course en l'air à n'importe quel moment (parfois dès le premier virage, parfois dans le dernier). Le pire, c'est que dès qu'ils vous rentrent dedans (et ça arrive bien trop souvent), non seulement quand ils le font dans les virages il arrive qu'ils vous plantent l'avant de la caisse dans le mur, et là ... le temps de manœuvrer la course est foutue, mais en plus ils vous annulent le drift (du coup virage foutu car impossible à relancer). Parfois ils se plantent devant vous vous empêchant tout simplement d'avancer et vous ne pouvez que voir tout les autres vous dépasser !!! C'est ultra énervant.- Une manie agaçante que les caisses ont à se coller aux murs quand on touche. Ca c'est vraiment relou, quand vous touchez les murs, il est quasi impossible de s'en défaire tant que le virage n'est pas fini, vous avez beau ralentir et tourner à fond, rien à faire on a la sensation on ne peut plus désagréable que la voiture est comme aimantée à la barrière. Autant dire que par moment entre la vitesse perdue et le bouclier qui prend une douille c'est ultra handicapant, sans oublier que ça vous pète le drift direct sans possibilité de le relancer.- La fluidité dégueulasse sur certains circuits. Là c'est vraiment le plus gros point noir du jeu, je suis sur One X en mode performance (donc fluidité car le mode graphique doit tourner à 20 images seconde, c'est immonde) et si certains circuits s'en tirent bien, d'autres comme celui du Canada sont absolument catastrophiques avec des chutes à 10/15fps systématiques dans certaines portions ou le décors est un poil plus "chargé" (je met des guillemets car on ne peux pas dire non plus que le jeu soit un modèle graphique). Vraiment dommage car par moments ça gâche les courses. Pour le coup le "optimisé pour Xbox One X" c'est vraiment du foutage de gueule. Je n'ose imaginer ce que ça donne sur One fat, PS4, et PS4 Pro !!- Musiques relativement insipides. Elles ne risquent pas de rester en tête puisque clairement ... on y fait absolument pas attention. Une espèce de techno basique et sans patate qui ne relève en rien l'ambiance (tout le contraire de Wipe Out quoi).- Le drift est parfois capricieux quand on joue de la gâchette d'accélération, il n'est d'ailleurs pas rare de louper un virage en S car le drift ne se déclenche pas sur le deuxième coup. Ca peut faire rager quand certaines courses sont perdues à la moindre erreur !!- Visibilité pas toujours top. Il m'est arrivé plusieurs fois de louper un virage en partant du mauvais côté car la visibilité des indications est mal gérée (surtout avec la vitesse du jeu). Du coup certains circuits demandent à être mémorisés avant de pouvoir les faire correctement !!- La voix du présentateur absolument atroce. On oscille entre la voix cliché de l'english embourgeoisé version alcoolisé ... et le doubleur inexpérimenté qui valide tout les essais direct. Le "Extra Tiiiiiiime" par exemple est absolument horrible quand on fait les courses de time attack.- Les points de respawn. Quand votre voiture est détruite, c'est la foire au n'importe quoi. De temps en temps vous réapparaissez à l'endroit où vous avez été détruit, mais souvent on nous renvoie en arrière, genre 1 ou 2 virages avant, et autant dire que là dans 95% des cas ça fout la course en l'air !!!Au final, bien que très perfectible sur le plan technique (ralentissements, graphismes dépassés, adhésion aux murs, ... ), le jeu se révèle tout de même très plaisant à jouer. Original dans son gameplay basé sur le drift, il propose une petite courbe d'apprentissage sympathique afin de le maîtriser, en plus d'être assez rapide et d'avoir un peu de contenu à débloquer. Ajouter à cela un style qui rappelle fortement les jeux sur carte d'arcade Model 3 de SEGA (Scud Race pour ne citer que lui) et on obtient un petit jeu indé certes sans prétention, mais qui aura tout de même le mérite de nous faire passer une petite 10aine d'heures pour en voir le bout avec, au final, un plaisir à l'ancienne. A petit prix, franchement, il vaut son pesant de cacahuètes