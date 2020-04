Salut à tous, Malgré le gros contenu existant sur le site bsaber.com, je ne trouve pas certains artistes et du coup j'ai décidé de m'y coller. J'ai utilisé Mediocre pour créer une map (born to run de Springsteen) mais je ne parviens pas à la tester sur le Quest. Il va de soi que pour "valider" la map avant diffusion, il vaut mieux que je la teste en réel. Comment faire ?

posted the 04/02/2020 at 10:08 AM by titipicasso