Alors que je faisais un tour sur le psn dans le rayon promo pour chercher un nouveau jeu à faire, je suis tombé sur no man's sky que j'avais acheté lors d'une promo.



J'avoue que j'avais absolument pas accroché au jeu à l'époque. Passer la découverte atypique et le sentiment de vraiment voyager dans l'espace, j'avais trouvé que le jeu était vraiment vide et le côté farming intensif était vraiment chiant et sans interet.



Mais je vois que le jeu a encore des mise à jour, je vois le rajout d'un vaisseau organique qui a l'air pas mal.



Alors est ce que des gens jouent encore à ce jeu sur ce site?



Ca vaut quoi? Enfin un jeu jouable et interessant ou c'est la même chose depuis sa sortie?



Merci pour vos réponses.