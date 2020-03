Microsoft n'ayant toujours pas communiqué pour les 4 titres du programme Games with Gold du mois d'avril, il est possible de récupérer les deux premiers, Project Cars² (Xbox One) ainsi que Fable Anniversary (Xbox 360), tout deux optimisés pour Xbox One X.https://www.microsoft.com/fr-fr/p/fable-anniversary/c2q32jm0bpzl