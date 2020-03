Salut à tous,Dans ce troisième épisode, je prendrai un bateau (de Fukuoka, Japon) vers la Corée du Sud (Busan). Nous découvrirons cette belle ville de Busan :Les gratte-ciel gigantesques et lumineux de Marine City, le célèbre BIFF Square, le plus grand marché de fruits de mer de Corée (Jagalchi Market), la tour de Busan et la Maison de l'APEC (Nurimaru).Je visiterai également de magnifiques temples comme le temple Beomeosa, Haedong Yonggungsa entouré de falaises et la célèbre plage de Haeundae.Faire mes achats dans le plus grand centre commercial du monde (Shinsegae) et marcher sur un pont de verre au-dessus d'une falaise (Oryukdo Skywalk)C'est ce qui vous attend dans cet épisodeSoyez indulgent, comme je l'ai dit précédemment, c'était à la base des vidéos personnelles mais j'ai décidé de partager ça sur le net. ça tremble oui je sais car pour être honnête, je filmais comme ça sans prise de tête, pas pour faire des vidéos ensuite. Même si ça ne semble pas le cas, ça demande énormément d'heures de boulot.Sur ce, bon visionnage et si vous avez aimez et voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner & liké, le truc de base quoi mais important pour les nouveaux comme moi. N'hésitez pas à discuter au sujet des lieux que j'ai visité en commentaire de la vidéo, si vous avez des questions etc ... j'y répondraiProchaine vidéo en fin de semaine (je travaille dessus actuellement) : L'Indonésie (avec les belles plages de Bali, etc..).PS : pour mon prochain voyage, j’investirai probablement dans une nouvelle caméra pour les vlog avec stabilisateur et je me filmerai plus souvent (et je vais bien évidemment changer ma vision de ... comment filmer, là ce sont des vidéos déjà filmés donc je ne peux pas revenir en arrière.