Après avoir lu l'article mis en source, je me demandais donc si vous étiez d'accord avec Microsoft et la volonté qu'est la leur d'adjoindre à leur Xbox Series X comme à leur précédentes Xbox One, une manette à batterie amovible ?



Quand j'ai acheté ma Xbox One X, j'étais un peu frustré de ne pas avoir une batterie intégrée, de devoir acheter une ou plusieurs batteries. Toutefois, après avoir investi une vingtaine d'euros dans un lot de deux batteries compatibles et rechargeables avec une autonomie respective de 40h, je me suis très rapidement rendu compte du bénéfice de l'amovibilité de la manette.



Et vous qu'en pensez-vous, cela vous arrange-t-il comme moi, ou bien ça vous emmerde ?