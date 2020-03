Kabir est un déserteur du service secret indien. Aujourd'hui il a mené avec succès une action contre le gouvernement. Le service secret envoie Khalid éliminer Kabir. Khalid n'hésite pas une seconde, même si Kabir est celui qui l'a formé.Dispo sur hdfriday, (prenez la version mkv à 1.28gb).Sous titres FR dispo sur bollynookDurée : 2h34Je vous le conseille fortement, un bon scénario avec des surprises, en plus avec Tiger Shroff. Un bon film d'action. D'ailleurs, ma femme l'a déjà aperçu pendant un tournage dans les rues de Mumbai mais bon, de loin car elle s'est vite fait dégagé par la police ... svp circulez !Il y a le film Baaghi 3 qui a l'air excellent également, genre Rambo mode Indien, le mec increvable, ça vient de sortir au cinéma en Inde, il est dispo mais en qualité médiocre donc je vais attendre quelques semaines avant de le visionner en bonne qualité et de vous en parler.

posted the 03/29/2020 at 02:35 PM by ioop