Après le vinyle FFVII Remake (que j'attends toujours en livraison !) , un joli vinyle des musiques de Final Fantasy, Lost Odyssey et Blue Dragon a été annoncé.Interprété par Benyamin Nuss (pianiste des tournées Distant World et Kingdom Hearts).La tracklist est plutôt intéressante, avec des pistes Final Fantsy et MistwalkerSIDE AA-1 Lost Odyssey - PrologueA-2 Final Fantasy VIII - Liberi FataliA-3 Final Fantasy VI - The Serpent TrenchA-4 Final Fantasy IX - A Place to Call HomeA-5 Blue Dragon - Main ThemeA-6 Blue Dragon - WatersideSIDE BB-1 Nobuo’s Theme (Dedicated to Nobuo Uematsu)B-2 Lost Odyssey - A Mighty Ennemy Appears!B-3 Final Fantasy VII - Fantasy Over Themes of Final Fantasy VIIB-4 Years & Years (Dedicated to Benyamin Nuss)Espérons prochainement des vinyles des anciens FF, notamment FFX, ce serait vraiment classe !