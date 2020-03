Salut à la communauté et bon dimanche .



J'ai besoin d'un petit renseignement à propos du Game pass et savoir comment ça se passe avec le multi compte, je m'explique , j'ai une xbox One X dans mon salon pour moi avec un abonnement Xbox Live que j'ai relié également à la Xbox one fat de mon fils pour qu'il puisse profiter du live de mon abonnement et là je voulais essayer le Game pass mais avant de le prendre je voulais savoir si lui aussi pourrait profiter des jeux game pass avec mon abonnement comme pour le live ?



Ensuite j'ai une autre question à propos de fortnite et de la Xbox One X et la manette élite 1 ... pourquoi je n'ai pas d'aide à la visée alors que sur mon pc avec la même manette et les mêmes paramètres console j'ai de l'aide à la visée ? Honnêtement j'adore le jeu mais ça devient casse-bonbon à chaque fois de viser manuellement à la manette de voir le curseur sur le joueur et de ne jamais le toucher pourtant j'ai plutôt une bonne connexion internet je suis à 35 Mb et 20 ms de ping en VDSL2 .... alors si vous avez une petite idée ...

Merci de vos retour