Avant le Live des 10ans de Nier, SE a annoncé le remasterou bien la version ver.1.22474487139 de Nier Replicant. On peut espérer alors que durant la conférence que le prochain projet de Taro sera peut-être montré! Saito a déclaré qu'il y'aura une nouvelle fin au jeu et du contenu inédit!

posted the 03/29/2020 at 07:03 AM by lion93