Détails de la configuration

Processeur : AMD Ryzen 5 3500U Processor (4MB Cache, up to 3.60GHz)

Système d'exploitation : Windows 10 Famille 64

Langue du système d'exploitation : Windows 10 Famille 64 - Français

Microsoft Office : Version d'essai Microsoft Office

Couleur : Noir granit

Onboard Memory : 4 Go de mémoire DDR4 2 400 MHz intégrés

Mémoire sélectionnée : SoDIMM 4 Go DDR4 2 400 MHz

Total Memory : 8 Go de mémoire DDR4 2 400 MHz intégrés

1er Disque Dur : Disque dur 1 To, 5400 tr/min, 2,5 po, 7 mm

Disque optique : ODD factice Noir granit

Écran : Écran HD+ 17,3 pouces (1600 x 900), TN, 220 nits, anti-reflets

Carte Graphique : Carte graphique intégrée

Clavier : Clavier gris - Français

Webcam : Caméra HD 720p avec un seul microphone

Surface Treatment : IMR

Palmrest : PC/ABS

Batterie : Batterie interne lithium-polymère à 3 cellules, 36 Wh

Chargeur : Adaptateur secteur mural 65 W (2 broches) - EU

Adaptateurs Wifi : Sans fil 1 x 1 AC, Bluetooth Version 4.1 ou supérieure

Language Pack : Publication - français

Garantie : Garantie dépôt ou livraison de 2 ans

320€

Bonjour à tous, je viens encore vers vous pour vos précieux conseil au sujet de l'achat d'un pcjouer à Gears tactis.Je suis tombé sur ce deal: https://www.dealabs.com/bons-plans/pc-portable-17-lenovo-ideapad-l340-17-full-hd-ryzen-3200u-8-go-ddr4-1-to-hdd-freedos-52712-1861017 avec la configuration modifier en ajoutant un Ryzen 5 et en enlevant le système d'exploitation (-100€, alors qu'ont peux choper des clé officiel à 10€ pour W10 sur Ebay).La config serait la suivante:Pourest-ce qu'il ferais touner Gow Tactis?