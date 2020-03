PlayStation:



Jak & Daxter (Remake ou Reboot) - Dernier opus sortie en 2009.







The Legend of Dragoon (Remake) - Sortie en 1999.







Ape Escape (Remake) - Dernier opus sortie en 2011.







Xbox:



Conker (Reboot) - Dernier opus sortie en 2005.







Perfect Dark (Reboot) - Dernier opus sortie en 2005.







Blinx (Reboot) - Dernier opus sortie en 2004.







Switch:



Un nouveau jeu Wario Land - Dernier opus sortie en 2008.







Pokémon Trading Card Game (une sorte de reboot) - Sortie en 1998.







Un nouveau Battalion Wars - Dernier opus sortie en 2008.







[ Tiers:



Un nouveau Rayman 3D - Sortie en 2003.







Castlevania (Suite de Lord of Shadow ou nouvel opus 2D) - Dernier opus sortie en 2014.







Parasite Eve (Reboot) - Dernier opus sortie en 2011.







Dino Crisis (Reboot) - Dernier opus sortie en 2003.







Bully (Suite ou Reboot) - Sortie en 2006.





Salut, cette génération a marquée le retour de nombreuses licences qui avaient disparus depuis un bon moment (Crash, Spyro, Shenmue, Half Life...) et je me demandais quelles licences oubliées de la part des éditeurs vous aimeriez revoir sur la prochaine génération que ce soit sous forme de suite, remake ou reboot.