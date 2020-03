Si Uncharted marque avant tout, c'est pour ses phases d'action spectaculaire digne des plus grand Blockbuster Hollywoodien. Les voyages de Nathan Drake nous en auront fait voir de toute les couleurs, voici un top bien entendu subjectif des moments que je trouve les plus spectaculaires de la série.Je précise évidemment que c'est un spoil énorme, si vous n'avez pas fait les jeux et que vous compter les faire, fuyez pauvre fous ! Petite précision cependant, je n'ai pas fait Uncharted Golden Abyss l'opus Vita, donc je n'en parlerai évidemment pas.12) Les "zombies" : Uncharted Drakes FortuneOn commence ce top avec à la douzième place les ce qui s'apparente à des zombies de Uncharted premier du nom. En effet, vers la fin du jeu, vous serez confronté à ces créatures plutôt véloce et très agressif. Ça change des humains et ça fait une petite nouveauté intéressante. Plus tard, on apprendra que ces zombies sont en fait des gens qui ont été maudits par l'El Dorado, et transformer en monstre. La soif d'or sûrement...11) Le convoi : Uncharted 2 Among ThievesVers la fin du jeu, vous serez amené avec Elena à intercepter un convoi. J'ai tout simplement adoré cette scène d'action, notamment car c'est toujours super bien fait, et l'idée comme ça de sauter de voiture en voiture, c'était juste génial est fun. Digne d'un James Bond le truc !10 ) L'attaque du village Tibétain : Uncharted 2 Among ThievesLà encore, une scène d'action intense, ou vous serez pris en chasse par un char qui ne souhaitera qu'une chose, vous en faire baver ! Fuir le char et trouver un lance roquette ne sera pas de tout repos tant le char défoncera tout sur son passage.9) Le château qui brûle : Uncharted 3 l'illusion de DrakePour la première fois dans le série, Uncharted propose au joueur un petit détour en France ! C'est clairement un des meilleurs chapitres pour moi, notamment car il est long, il mélange énigme, plate forme, gunfight et bien évidemment scène d'action spectaculaire ! Après avoir réussi tant bien que mal à pénétrer dans le château, un des sbires incendiera le lieu, et vous avec évidemment. Course contre la montre donc pour échapper au flammes avec ce qui implique de destruction. Un si beau château, quel gâchis...la Tour qui s'effondre : Uncharted 4 A Thieves EndA la huitème place, la tour qui s'effondre de Uncharted 4. Pas grand chose à dire si ce n'est que c'est super bien foutu et bien mis en scène. Je vous laisse profiter de la vidéo.7) Accident de train : Uncharted 2 Among ThievesPrologue de Uncharted 2, Drake se voit suspendu à un train en plein Himalaya après un accident qui a failli lui coûter la vie (mais ça il en a l'habitude). Le but sera bien entendu de vite s'echapper avant que le train ne tombe, et le timing va être ultra serré !6) Terminus : Uncharted The Lost LegacyLe chapitre final de Uncharted Lost Legacy, c'est du grand spectacle. Poursuite d'un train avec escapade en véhicule. Un passage très impressionnant malgré du déjà vu, mélanger Uncharted 2 et 4 et voilà ça que ça donne.5) Passager clandestin + désert du Rub Al Khalid : Uncharted 3 Drake DeceptionRentrer dans un avion Cargo en 4×4, ya que dans Uncharted qu'on voit ça. Spectaculaire à plus d'un titre, la scène de l'avion qui se crash dans Uncharted 3 ma vraiment mis une claque, et que dire de la découverte du désert absolument somptueux. D'ailleurs, ce passage de Uncharted 3 me rappelle beaucoup celui du film Quantum of Solace.4) Poursuite en Hélicoptère sur les toits : Uncharted 2 Among ThievesGrosse claque là encore avec un hélico qui nous prend en chasse une bonne partie du niveau, avec les toits qui s'effondre. La mise en scène est encore une fois dingue est super bien maîtriser !3) Le train : Uncharted 2 Among ThievesC'est tout ce niveau qui est incroyable. En plus de basculer d'une ambiance à une autre avec la jungle à la montagne. Tout le niveau est d'une réussite sur tout les plans. A tel point qu'ils l'ont même recyclé dans Lost Legacy. Hélicoptère, jeep, mec en armure, ça n'arrête pas et l'action est non stop, le meilleur niveau d'Uncharted 2 pour moi.2) Couler ou nager : Uncharted 3 l'illusion de DrakeLa médaille d'argent reviens pour moi à Uncharted 3 avec son incroyable niveau "Titanic". Pendant tout le level, vous serez contraint de quitter le navire car il va couler, d'ailleurs Drake le rappel très bien au ennemis. Ce niveau ma bluffé à l'époque en 2011, avec l'eau qui s'engouffre de partout, c'était assez incroyable.1) Fuite de Madagascar : Uncharted 4 A Thieves EndLa médaille d'or revient pour moi à Uncharted 4. Si pour un épisode conclusion, il n'a pas assez de scène spectaculaire à mon goût. Il a cependant ce passage, LE moment le plus incroyable tout Uncharted confondu , la fuite de Madagascar. Rien que d'en parler j'en ai des frissons, la claque dans la gueule que je me suis prise à ce passage, vraiment quoi. La meilleure scène de la saga ni plus ni moins.Bien entendu, il y'a d'autre passage marquant dans Uncharted, je pense notamment aux araignées du 3, du combat contre Rafe, de ma découverte de Shamballa etc... Mais je peux pas tout mettre non plus évidemment. Quelle incroyable saga quand même... On en a assez bouffer ouais mais j'en redemande franchement, je serai pas contre un nouvel épisode sur PS5 !Et vous alors, ce serait quoi votre top ?