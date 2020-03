En poste chez Sony Interactive Entertainment depuis 1995, Michael Denny a décidé de rejoindre TT Games où il sera vice-président et responsable du studio américain en charge des jeux LEGO pour Warner Bros Game. Son départ est lié à la promotion de Hermen Hulst qui s'occupe désormais de l'ensemble de la famille des studios PlayStation.Auparavant, Michael Denny a supervisé des studios internes comme Guerrilla Games, London Studio, Media Molecule, Liverpool Studio, Cambridge Studio ou encore Evolution Studios en tant que vice-président senior de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Europe. Il a également supervisé des développeurs externes travaillant sur des titres tiers exclusifs.David Haddad, président de Warner Bros Interactive Entertainment, est heureux d'attirer Michael Denny au sein de TT Games.Le studio Playdemic (rachat en 2016) sera aussi concerné par la "nouvelle stratégie" que doit mettre en place Michael Denny.

Nous sommes ravis d'accueillir Michael dans l'équipe alors que nous envisageons un avenir passionnant pour TT Games et mettons en place une nouvelle stratégie pour le studio. La vaste expérience de Michael dans le développement de jeux et la direction de studio, ainsi que son sens aigu de l'industrie des jeux, font de lui un candidat idéal pour ce rôle important.

posted the 03/27/2020 at 06:01 PM by altendorf