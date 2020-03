Avalanche Studios change officiellement d’identité et se restructure pour devenir un groupe avec trois filiales, qui sont Avalanche Studios (Stockholm et New York), responsable des licences majeures comme Just Cause, Mad Max et Rage 2 (collaboration avec id Software), Expansive Worlds (Malmö), responsable de theHunter : Call of the Wild (suivi régulier depuis plus de trois ans), et Systemic Reaction, responsable de Generation Zero (premier anniversaire, plusieurs mises à jour) et des futures productions en auto-édition.

Systemic Reaction en a profité pour teaser son prochain jeu.