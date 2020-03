Bonjour/BonsoirClan Fr sur Gears POP recrute membre actif pour événements horde, généralement classer 14-17eme mondiale lors des dernier événements, besoin de plus de membres actif pour atteindre le top 10.Pour ceux intéresse laisser un commentaire, environs 10-12 places de disponible, fusion avec une team possible, nous avons aussi un Discord.

posted the 03/26/2020 at 06:25 PM by calishnikov