L'histoire d'amour interdite entre un musulman et une hindouiste dans le haut lieu de pélerinage de Kedarnath, qui s'apprête à connaître les plus dévastatrices inondations de son histoire (histoire vraie).Dispo sur hdfriday, (prenez la version mkv à 1.01gb).Sous titres Anglais dispo sur bollynookDurée : 1h56Histoire assez facile à comprendre, mais il faut tout de même avoir un petit niveau en anglais (car film jamais traduit en FR). Je vous le conseille fortement, le lieu de tournage, c'est juste magique, c'est vraiment unique, un très beau film ^^

posted the 03/26/2020 at 01:29 PM by ioop