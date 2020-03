Hier, je vous présentais, pièces de collections particulièrement recherché. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu de Sony autour de l'œuvre de FUMITO UEDA.Voici les versions originales simple sur PS2. Ico devient quelques peu recherché dans sa version non "best price". La version européenne d'Ico a eut droit à une magnifique édition cartonnée. Mais ma bétise me disant de m'en tenir qu'aux versions jap, je ne l'ai pas.Le coffret PS3 se dit "limité" mais il reste facile à trouvé. En plus du coté HD de ces versions, la 3D rend assez bien sur un TV 3D.Voici une desde ma collection.Ce coffret Shadow Of the collossus est d'une extreme raretée. je ne connais pas précisément comment l'on pouvait l'optenir, mais je pense que ça se limitait à des achats sur internet ( à l'époque peu commun) ou à une vente en main propre à un évènement en particulier (d'où le sac à l'image du jeu). Il se dit qu'il existe moins de 1000pièces de ce très sympathique coffretL'on y trouve un T-shirt, des pub, mais aussi un pendantif. (hourra) mais le vrai cadeau de ce coffret est le DVD promotionnel qui nous montre en vidéo, les version BETA de Nico.Trico est là !!!! je fus ravi de voir le projet arrivée à terme. La version jap est vendu avec un petit livret sans grand interêt, il faut bien le dire (Ueda présente des objets qu'il aime) mais j'aime toujours les pochettes cartons. Quand au remake inattendu de Shadow of the colossus, Il est tout simplement superbe !!!Enfin, quelques produits en relation avec la trilogie. On y trouve un calendrier fan art acheté au Japon au comiket. mais aussi l'incroyable OST de Shadow of the colossus, Et enfin le flyer du TGS 2010 ou j'aivais été et ou Trico était mis en avant. Le jeu sortira finalement 7 ans plus tard.