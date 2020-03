Double Fine avait trouvé il y a environ 1 mois un nid de Colibris à leur fenêtre. Ils ont alors décidé d'en faire un live 24h/24, que j'ai suivi avec attention !Il y a 2 jours, le bébé colibris à pris son envol... Non sans malAujourd'hui, Double Fine a publié un petit résumé de la vie de ce Colbris (que les internautes ont appelé Ruby) et de sa maman (Wendy).Sinon, Knights and Bikes arrive sur Nintendo Switch