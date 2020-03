NOTEBOOK





Suite au confinement, on s'occupe. Soyez ouvert d'esprit, découvrez de nouvelles choses. Vu qu'on est bloqué à la maison, pour ma part, je découvre donc ce genre de films. On s'occupe comme on peut ! Je vous proposerai régulièrement ce genre de films, on en trouve déjà quelques-uns sur Netflix. Aujourd'hui, je vous propose : Un ancien officier de l'armée décide de devenir instituteur dans le kashmir. Il trouve un jour par hasard le cahier de son prédécesseur. Cette découverte va changer sa vie et devenir le début d'une histoire d'amour surprenante. Durée : 1h55 Histoire facile à comprendre, même avec uniquement les sous titres Anglais (car film jamais traduit en FR).