Salut à tous,Un long voyage en Inde, se balader dans le marché nocturne Dilli Haat, visiter des lieux paisibles tel que le "Safdarjung Tomb" ou au contraire, le Qutub Minar et Agra Fort bondés de monde sans oublier de contempler l'une des 7 merveilles du monde, le magnifique Taj Mahal, se rendre dans la région d'Arunachal Pradesh (Nord Est de l'Inde) et se relaxer dans le parc zoologique d'Itanagar, y découvrir une nouvelle culture, célébrer le festival Nyokum et assister à un mariage traditionnel des Apatani, voici ce qui vous attends dans cette vidéo.Soyez indulgent, comme je l'ai dit précédemment, c'était à la base des vidéos personnelles mais j'ai décidé de partager ça sur le net. ça tremble oui je sais car pour être honnête, je filmais comme ça sans prise de tête, pas pour faire des vidéos ensuite. Même si ça ne semble pas le cas, ça demande énormément d'heures de boulot, récupérer 9min de vidéo parmi des heures de rushes, le choix des musiques, couper, etc ... enfin bref, c'est du boulot mais je suis motivéProchaine vidéo début de semaine prochaine : La Corée (avec des très très beaux paysages). Ce sera une meilleure vidéo, j'en suis certains !Sur ce, bon visionnage et si vous avez aimez et voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner & liké, le truc de base quoi mais important pour les nouveaux comme moi. N'hésitez pas à discuter au sujet des lieux que j'ai visité en commentaire de la vidéo, si vous avez des questions etc ... j'y répondraiPS : pour mon prochain voyage, j’investirai probablement dans une nouvelle caméra pour les vlog avec stabilisateur et je me filmerai plus souvent (et je vais bien évidemment changer ma vision de ... comment filmer, là ce sont des vidéos déjà filmés donc je ne peux pas revenir en arrière.