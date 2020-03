Il fallait s'y attendre, Warner Bros. a donc enfin décidé de reporter le film Wonder-Woman. Le film devait sortir le 5 Juin au cinéma, pandémie oblige, le film arrivera dans les salles obscures le 14 Août.Pour le moment, les films DC n'ont pas convaincu les spectateurs, la où Marvel se gave de billets vert. Alors oui, Le Joker fut une belle réussite, une pluie de billets vert et de très bonnes critiques. Mais Birds of Prey, vient de se planter avec en bas de ligne un perte financière pour le studio et très certainement une mise au placard (du moins en solo) du personnage d'Harley Quinn.Bref, en espérant que Wonder-Woman fasse le plein de billets vert et que DC arrive à trouver la bonne formule pour son énorme catalogue de super-héros.