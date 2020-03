1,880,626 exemplaires vendus... Pokemon, Smash Bros Ultimate, Monster Hunter World, Final Fantasy XV, Dragon Quest, Splatoon atomisé par Animal Crossing New Horizons.Au passage, on apprend que la Switch c'est écoulé à 392.576 (dépassant parait-il les ventes de la Wii au Japon).En espérant que c'est pas un fake cette fois, mais ça va être dur car Famitsu confirme le Nintendomination:Manque plus qu'un Direct pour savoir à quoi on va jouer en fin d'année.EDIT: Pour info, le démarrage des précédents volets..[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 1.880.626 / NEW[3DS] Animal Crossing: New Leaf # (Nintendo) {2012.11.08} (¥4.800) - 721.786 / NEW[3DS] Animal Crossing: Happy Home Designer # (Nintendo) {2015.07.30} (¥4.320) - 516.381 / NEW[NDS] Animal Crossing: Wild World (Nintendo) {2005.11.23} (¥4.800) - 335.425 / NEW[WII] Animal Crossing: City Folk # (Nintendo) {2008.11.20} (¥5.800) - 303.204 / NEW