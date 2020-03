La mention "Only for Playstation" aurait disparu de la page us du playstore pour God of War. Un membre de resetera aurait confirmé que cela a été "retiré" très récemment et à titre d'exemples, ils donnent les liens pour d'autres jeux first ou la mention d'exclusivité est encore indiqué.Simple erreur ou God of War s'apprête à faire une infidélité aux consoles Sony comme le petit copain Horizon?Page de GoW: https://www.playstation.com/en-us/games/god-of-war-ps4/ Days Gone: https://www.playstation.com/en-us/games/days-gone-ps4/ Bloodborne : https://www.playstation.com/en-us/games/bloodborne-ps4/ Spiderman : https://www.playstation.com/en-us/games/marvels-spider-man-ps4/ Uncharted 4 : https://www.playstation.com/en-us/games/uncharted-4-a-thiefs-end-ps4/ Last Guardian : https://www.playstation.com/en-us/games/the-last-guardian-ps4/ Portage sur PS5?Portage sur PC?Erreur d'un stagiaire pro-microsoft?Portage sur Switch parce que Cory Barlog aime la Switch?Espérons que Santa Monica et Sony communique au plus vite sur le sujet...