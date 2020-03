Bledding Edge

1000G en moins de 24h ça ne m'était jamais arrivé, mais bon le jeux ne contient que 10 succes extrêmement facile à avoir, de plus ayant torché les bétas et vu que certaines stats (niveau joueur, niveau perso etc...) n'ont pas été réinitialisées, ben 3 à 4 succès on popé d'entrée au tout premier lancement du jeu, restait plus que 6 à faire.Sinon je trouve que le jeu est tres sympa, il tourne bien mieux que pendant les bétas, malgré de nombreuses pertes de frame rate (lags?) qui viennent entacher tout ça !!Cependant malgré que le jeu ne soit pas mauvais je trouve qu'il reste quand même bien inférieur aux autres jeux du genre, aussi il aura du mal à se faire une place dans le coeur des gamers.J'espère surtout qu'il y aura un bon suivi car le contenu est très maigre (ce qui expliquerais le peu de succes à débloquer ?!!), sinon je ne lui donne pas 2 semaines avant que les gens ne passent à autre chose.Voila un bon défouloire avec de bonnes musiques parfait en petite session avec des potes rien de plus.Si je devait lui mettre une jote ca serait 14/20 !!