"L'avantage fondamental ici est qu'il s'agit d'un SDK évolutif qui permet même au matériel d'entrée de gamme qui ne dispose pas de capacités de lancer de rayons de produire un éclairage global"

''Ensuite, le matériel doté de la fonction de lancer de rayons s'améliore progressivement, ce qui signifie que les mises à jour sont de meilleure qualité et seront plus fréquentes''.

"Les développeurs sont particulièrement enthousiastes à ce sujet, car il est évolutif, ce qui signifie que vous pouvez activer ce genre d'effets sur tous les matériels et toutes les plateformes, et les choses s'améliorent à mesure que la capacité de ray tracing de la plateforme s'améliore"

vient de publier le(Ray Traced Global Illumination), son SDK offre aux développeurs des solutions évolutives pour calculer l'éclairage indirect à rebondissements multiples sans temps de latence, fuites de lumière ou coûts élevés par image.La technologieest prise en charge par n'importe quel GPU compatibleet constitue un point de départ idéal pour apporter les avantages du ray-tracing à leurs outils, connaissances et capacités existants., déclare, vice-président directeur du contenu et de la technologie chez, poursuitIllumination globale en temps réel, réinventée. Cette technologie permet d'obtenir un éclairage de nouvelle génération par ray tracing de haute qualité dans les jeux, tout en conservant des fréquences d'images élevées pour une expérience de jeu optimale.Le groupea annoncé récemment le lancement officiel de la technologie, et nous pouvons nous attendre à ce que les développeurs de jeux tirent le meilleur parti de cette API dans le courant de l'année. En ce qui concerne les rouges,apportera sa propre contribution à la formule de traçage de rayons avecdans les cartes graphiques, laet laen hiver prochain.