En cette période de confinement,quoi de mieux que de "geeker" un peu.Pour cela,l'Epic Games store nous offre 2 très bon jeux:Vivement plus d'info sur le prochain épisode: Watch dogs_LégionEtAllez,bon jeux à vous.

posted the 03/24/2020 at 02:59 PM by bigbogoss