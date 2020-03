Je profite de cette période de confinement pour annoncer que le cap des 6000 jeux vient d'être franchi sur Gameforever, avec World of Warcraft - Wrath of the Lich King !Un grand merci donc à tous les membres de Kyo qui participent également à la commu' de Gameforever pour permettre d'avoir une base d'avis super large et qualitative, allant de l'aube du jeu vidéo jusqu'aux toutes dernières sorties !C'est un seuil vraiment symbolique pour le site. Il y a maintenant 13 ans, l'ancien site ConsolesPlus.net / Game Over comptait 6036 fiches de jeux. Mais la très grande majorité des fiches ne comportait pas d'avis - le but de C+.net (y compris l'actuel) étant de recenser tous les jeux testés dans le magazine Consoles +.Décision avait été prise de supprimer les fiches sans avis, afin d'avoir une base de données qualitative. 13 ans plus tard, le site a définitivement comblé le vide et propose désormais 6002 fiches de jeux comportant au moins un avis - au moment où j'écris ce message.La base de données ne demande qu'à s'étendre, avec les dernières nouveautés, comme avec des jeux connus mais encore absents.Encore bravo aux deux commu' pour ce projet qui nous tient à coeur!Si vous avez le temps et l'envie, n'hésitez pas à venir participer! En plus la commu' est cool.