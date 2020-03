Sega s'apprête demain à faire une annonce qui semble importante vu le site teaser et le compte à rebours qui ont été mis en oeuvre, sur l'image rien de très révelateur, juste un personnage à mi chemin entre Akira de Virtua Fighers et Segata Sinchiro le personnage emblématique de SEGA lors de la période Saturn d'ou les hypothèses qui se multiplient sur une éventuelle SATURN mini ou bien même une Dreamcast mini qui est moins probable pour le moment, en tout cas, moins de 24h avant de connaître la vérité.

posted the 03/24/2020 at 12:24 PM by kyuta