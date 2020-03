Platine Obtenez tous les trophées. Évadez-vous de l'appartement de Jill. Évadez-vous du quartier résidentiel de Raccoon City. Quittez le centre-ville de Raccoon City. Augmentez la capacité d'inventaire. Poussez Nemesis pour abandonner un objet. Battez Némésis sur le toit. Placez tous les joyaux dans l'horloge de la station de métro. Quittez le poste de police. Tuez Brad. Description cachée. Quittez la place de la tour de l'horloge. Suivez Nicholai dans les profondeurs de l'installation. Récupérez tous les fusibles dans le hangar en moins de 5 minutes. Vaincre Nemesis dans sa 2ème forme. Vaincre Nemesis dans sa 3ème forme. Description cachée Faites un article. Améliorez une arme. Terminez le jeu en mode «Hardcore» ou supérieur. Description cachée Terminez le jeu avec rang s Terminez le jeu sans ouvrir le coffre à objets. Résistez à la horde de zombies. Détruisez une figurine Charlie. Battez deux ennemis d'un seul coup. Lisez tous les documents d'histoire. Description cachée Obtenez toutes les armes disponibles dans la campagne. Ouvrez tous les coffres-forts, casiers et serrures. Terminez le jeu en mode «Normal» ou supérieur. Terminez le jeu sans utiliser plus d'un objet de soin. Terminez le jeu en moins de 2 heures

Like

Who likes this ?

posted the 03/23/2020 at 09:53 PM by biboys