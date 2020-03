Limited Run annonce encore des jeux en boites et en éditions limitées.Le célèbre jeu de Quantic Dream Fahrenheit ou tout simplement Indigo Prophecy aux Etats-Unis), arrivera dans une édition PS4. Pour le moment, pas d'information concernant la version, la version originale ou la version Remastered de 2015!le jeu sera en préco le3 AvrilLe célèbre jeu Shadow Gate, sorti initialement sur Apple IIGS en 1987, aura lui aussi droit à une version physiques sur PS4 et Switch.Une version limitée sera elle aussi disponible, avec un contenu assez léger.Au programme de cette version:-Le jeu-Un Art Print-L'OST du jeu-Un fourreau style NES pour ranger son jeu

Like

Who likes this ?

posted the 03/23/2020 at 07:39 PM by leblogdeshacka