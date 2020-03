Hello

Je cherche des p'tits jeux pas trop connus eshop d'horreur.

J'ai déjà fait:

- Outlast 1&2

- Perception

- Don't knock twice

- Alien isolation (top celui là)

- Hollow (bof bof)

- Slender (bien mais la version switch est pourrie)

- Doom 3 (et Doom 2016)

- Layer of fears (fait sur xbox)

- Little Nightmares

- Les resident je les ai déjà fait

Agony, Lust et Remothered je passe mon tour

Je préfère les trucs lents et flippant (Alien!!) que bourrin

Merci bien les gens