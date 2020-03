Bonjour les gamekyoiens,



Je viens vers vous car j'ai besoin de vous concernant un futur upgrade (CG principalement)



A l'heure actuelle je posséde un PC avec la config suivante:



I5 6600 K

16 Go DDR4

CG: GTX1070 8Go

Disque Dur Systéme: SSD 256Go



Je ne joue qu'en 1080p pas de 4K pour le moment et je posséde le GP PC pour jouer aux exclues MS.



En vue de jouer avec les fonctions qui seront induite par XSX (RT), je me demandais si je devais attendre la prochaine vague de carte Nvidia (RTX 3XXX) ou prendre une AMD (RDNA2) à sa sortie?





Merci d'avance pour les réponses.