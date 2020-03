KABIR SINGH





Suite au confinement, on s'occupe ... j'ai beau être marié à une indienne, je n'ai jamais regardé un film bollywood complet. C'est souvent des films très long, (2-3h). Je viens de me lancer hier soir et je ne regrette pas ! Soyez ouvert d'esprit, découvrez de nouvelles choses. Vu qu'on est bloqué à la maison, pour ma part, j'ai lancé ma chaîne youtube il y a moins de 48heures : https://www.youtube.com/channel/UCAbKMuPXDug420JxTcCLeDw et je découvre donc ce genre de films. On s'occupe comme on peut ^^Comme vous le savais, je connais déjà très très bien les dramas japanais & coréens. Je vais me lancer maintenant dans les films indiens (récents).Aujourd'hui, je lance donc "ce format", les "Best Bollywood Hindi Movies". Je vais éviter les films centrés sur l'action pure car c'est souvent WTF du côté de l'Inde (surtout les anciens films) et ça ne m'intéresse pas. Je vous proposerai régulièrement ce genre de films (avec sous titres FR), on en trouve déjà quelques-uns sur Netflix.Pour ce premier article, je vous propose :Un chirurgien exalté mais instable s'enfonce dans une spirale de drogue, d'alcool et de rage quand sa relation amoureuse s'achève brutalement.Dispo sur Netflix (avec sous titres FR) : https://www.netflix.com/title/81107545 Durée : 2h51Je vous le conseille très fortement. L'acteur principal joue très bien son rôle. Idéal pour se lancer dans les films bollywoodiens, les musiques sont bien également. On ne s'ennuie pas pendant ces 3heures.